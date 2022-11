Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza Miasta Kalety najlepszych uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia

Oprócz uczniów, rodziców i studentów w uroczystym spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Mirosława Potempa oraz radny powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak.

To kolejny rok, kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Stypendia Burmistrza Miasta Kalety przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008 r. z późniejszymi zmianami. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniom lub studentom, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach lub olimpiadach na szczeblach innych niż w/w wymienione.

Stypendium artystyczne otrzymali: Zuzanna Krawczyk i Paulina Musik.

Marta Janos otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczno-naukowe, a Julia Marzec – za osiągnięcia artystyczno – sportowe.

Wśród stypendystów za osiągnięcia sportowe znaleźli się: Agata Gozdek i Mateusz Ziora.

Stypendia naukowe otrzymali: Daria Bal, Anna Gawron, Aleksandra Habrajska, Maja Janik, Kinga Nowak, Miłosz Wilk i Kacper Zasada.

Burmistrz Miasta serdecznie pogratulował wszystkim uczniom i studentom, a także życzył kolejnych sukcesów oraz motywacji do dalszej pracy.