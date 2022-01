Morsowanie pod ziemią w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach to wyczyn. Za nami Tarnogórska Podziemna Sztafeta Pływacka FOTORELACJA

Podziemne morsowanie w Sztolni Czarnego Pstrąga

W morsowaniu pod ziemią, 22 stycznia wzięło udział ponad 300 odważnych, aktywnych śmiałków. Nie każdy odważy się wejść do podziemnych wód Sztolni Czarnego Pstrąga, o temperaturze jedynie 6 stopni Celsjusza. W ramach wydarzenia nie tylko trzeba było do tej wody wejść, ale jeszcze przepłynąć w niej dystans 25, 50 lub 100 metrów. Morsowanie w wodzie pod ziemią to niecodzienna sprawa, a zwłaszcza w obiekcie wpisanym na listę UNESCO.