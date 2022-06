Rekrutacja do szkół średnich w Tarnowskich Górach 2022. SPRAWDŹ, które szkoły są najbardziej oblegane Krzysztof Ostapowicz

Rekrutacja do szkół średnich w Tarnowskich Górach w 2022 dobiega końca. Młodzi ludzie mają czas 20 czerwca, aplikować do szkół, w których chcieliby kontynuować naukę. Jak co roku, licea ogólnokształcące cieszą się największą popularnością. W najbardziej obleganym "ogólniaku" przypada prawie dwóch kandydatów na jedno miejsce. Sprawdź najbardziej oblegane placówki.