Tarnowskie Góry: dworzec autobusowy został zdezynfekowany. Wprowadzone dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Na samym dworcu w Tarnowskich Górach doszło - w związku z pandemią koronawirusa - do pewnym zmian. Na początku tego miesiąca drzwi wejściowe zostały oznaczone informacjami z zaleceniem, aby ograniczyć jak najbardziej przebywanie na terenie dworca. Ponadto z użytkowania wyłączona została część krzeseł - wyraźnie to zaznaczono, za pośrednictwem plakatu z informacją o zakazie siadania.

Co istotne, wszystkie krzesła i ławki na dworcu są myte co dwie godziny, z podobną częstotliwością sprzątana jest także toaleta, w której zamiast dotychczas używanych suszarek do rąk montowane są natomiast podajniki do papieru.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, w tym miejscu może przebywać tylko jedna osoba. Na drzwiach toalet wywieszono informację na ten temat. Ponadto, jak informuje miasto, przeprowadzono odgrzybianie używanej klimatyzacji.

Jak zapewniają władze, akcje dezynfekcji będą przeprowadzane cyklicznie, podobnie jak mycie przystanków. Tego typu działania będą prowadzone w porze nocnej, aby nie było to uciążliwe dla pasażerów czekających na autobus. Kolejna dezynfekcja ma nastąpić w najbliższych dniach.