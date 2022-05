Tarnowskie Góry: O krok od tragedii na przejściach dla pieszych. Pasy są w tragicznym stanie. Zobacz galerię i sprawdź, co mówią urzędnicy.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przygotowuje się do odnowy swoich przejść dla pieszych

- Zarządców dróg w Tarnowskich Górach jest kilka. Do nas należą te poboczne, krótsze uliczki. Odnawiamy na nich oznakowania poziome co roku. Zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja. Ze względu na temperatury ze zleceniem na odnowienie pasów w tym roku czekaliśmy trochę dłużej, ale już je wysłaliśmy. Niedługo będą odnawiane - tłumaczyła Lucyna Nowicka Inspektor ds. gruntowych, ewidencji dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych ma problemy z kadrą

Sytuacja wynika ze zmian kadrowych w Tarnowskich Górach. Mieliśmy przez to kilka spraw do rozwiązania. Na szczęście, jesteśmy już w trakcie przygotowywania się do ogłoszenia przetargu i będziemy odnawiać oznakowania poziome - mówił Michał Łubacki z Zarządu Dróg Powiatowych