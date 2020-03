Uczniowie z Tarnowskich Gór bez objawów koronawirusa!

- W związku z zagrożeniem związanym ze śmiertelnymi przypadkami koronawirusa, po dwóch tygodniach zdecydowano o powrocie uczniów do domu. 24 lutego autokar z uczniami i ich nauczycielami wyjechał do Polski. Wyjazd koordynował konsulat Polski z Mediolanu - mówił "DZ" Michał Kampa, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

U żadnego z uczestników wyjazdu nie stwierdzono objawów koronawirusa. Mimo to, zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, uczniowie oraz nauczyciele zostali objęci tzw. „domową kwarantanną”. Oznacza to mniej więcej tyle, że przez dwa tygodnie od powrotu do Polski nie powinni oni wychodzić z domów, żeby ograniczyć ewentualną możliwość rozprzestrzeniania się wirusa.

Stan zdrowia uczestników wyjazdu jest dobry. Nie wykazują objawów koronawirusa

- Młodzież oraz nauczyciele są pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia o zachorowaniu lub pogorszeniu się stanu zdrowia jakiejkolwiek z osób, które brał udział w wyjeździe do Włoch. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to wszyscy wrócą do szkoły po zakończeniu tzw. „domowej kwarantanny” - mówi Karolina Misztal z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.