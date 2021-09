Zapadliska w centrum Tarnowskich Gór. "Miasto nie za bardzo wie, co ma robić" - mówi nam właścicielka Kurnej Chaty Szymon Bijak

Władze Tarnowskich Gór udostępniły do wglądu wyniki ekspertyzy, która została zlecona po tym jak w lipcu i sierpniu tego roku w centrum miasta pojawiły się cztery zapadliska. Nie napawają one optymizmem - eksperci podkreślają, że "prawdopodobieństwo wystąpienia w tej strefie następnych zapadlisk, a także reaktywacji istniejących jest bardzo duże". Czas mija, a sprawa nie posuwa się do przodu. Konieczne jest natychmiastowe działanie. - Za chwilę przyjdzie jesień i zima, warunki będą jeszcze gorsze - nie kryje rozczarowania w rozmowie z "DZ" Elżbieta Nowicka-Słowik, właścicielka budynku, w której mieściła się słynna restauracja Kurna Chata. Przypomnijmy, że jedna ze ścian obiektu zawaliła się pod koniec lipca tego roku.