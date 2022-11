Kolarze Sii Cycling Team, rodem z w Radzionkowa, zakończyli udany sezon

– Taki sport jak kolarstwo trudno uprawiać bez sponsorów. Udało się pozyskać Sii Polska, który zapewnia nam wsparcie w sprawach technicznych, zapewnia stroje kolarskie i opłaca startowe. Możemy też liczyć na serwis i pomoc w zakupie rowerów tarnogórskiej Roweroteki Gładysza. Początkowo jeździliśmy głównie na wyścigi szosowe, dzisiaj doszły do tego starty w wyścigach MTB i w nowej kategorii gravelowej. Zmienił się też skład naszej ekipy, na dzisiaj główną grupę sportową tworzą Marcin Kopytko, Kamil Hajda, Dawid Patyński, Tomasz Gajak, Adam Musioł, Mateusz Kwiatkowski, Krzysztof Mikołajec i Paweł Pakuła. Są też osoby, które tworzą nurt rekreacyjny. Nasi najlepsi trenują 4-5 razy w tygodniu, przejeżdżając tygodniowo 300 - 500 km. Trenujemy indywidualnie, a we wtorki robimy trening grupowy. Do tego dochodzi jeszcze start w wyścigu. Rocznie każdy zalicza ponad 10.000 km - dodaje.