Tygodniowy przegląd prasy w Tarnowskich Górach, (13.03-19.03.2022)

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tarnowskich Gór, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.03 a 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piknik pełen ukraińskich dań w Tarnowskich Górach. Tłumy amatorów pysznego jedzenia stanęły w gigantycznej kolejce. Zobacz ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Tarnowskie Góry, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piknik pełen ukraińskich dań w Tarnowskich Górach. Tłumy amatorów pysznego jedzenia stanęły w gigantycznej kolejce. Zobacz ZDJĘCIA Piknik i spontaniczny festiwal ukraińskich dań w Tarnowskich Górach - a pyszności ugotowały Ukrainki wdzięczne za serdeczne przyjęcie w Tarnowskich Górach. I częstowały w sobotę na tarnogórskich rynku. Spotkanie odbywało się pod hasłem "Tarnogórzanie Ukraińcom, Ukraińcy - Tarnogórzanom”. 📢 Śląsk: Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie Ukrainek. W jakich zawodach mogą znaleźć pracę? Sprawdź! Polscy pracodawcy chcą wspierać uchodźców i coraz częściej decydują się na ich zatrudnianie. Na obywateli Ukrainy czeka coraz więcej branż. Nie tylko produkcja czy budowlanka, ale również logistyka, marketing czy finanse.

📢 Nie żyje profesor Marian Zembala - słynny kardiochirurg i były minister zdrowia Nie żyje profesor Marian Zembala. O śmierci zasłużonego dla polskiej kardiochirurgii 72-letniego lekarza poinformowało radio RMF-FM.

Tygodniowa prasówka 20.03.2022: 13.03-19.03.2022 Tarnowskie Góry: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tarnowskich Górach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękna Polka została Miss Świata! To Karolina Bielawska. Zobaczcie ZDJĘCIA Miss World. Karolina Bielawska z Łodzi została nową Miss Świata! Reprezentantka Polski to Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2019. Zobaczcie zdjęcia przepięknej Polki! 📢 Oto darmowe projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia 14 stycznia został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., który będzie można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Teraz trwają negocjacje z 38. autorami – architektami, zespołami i biurami, w trakcie których zostaną wybrane te najciekawsze. Wiele osób liczy na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nie nadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.

📢 Bocianie reality show można już podglądać, ale gdzie są bociany ze Świerklańca? Wiosna coraz bliżej, niebawem do Polski przylecą bociany. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiadomo. Już teraz jednak można podglądać za pośrednictwem streamingu live bocianie gniazdo zamontowane na drzewie rosnącym u zbiegu ulic Stabińskiego i Głównej w gminie Świerklaniec. Gniazdo już gotowe na miłych lokatorów, a bociany gdzie? 📢 Zamiast się przejść, podjechał pod komisariat policji autem, choć miał zakaz kierowania pojazdami 36-latek z Ożarowic na długo zapamięta ostatnią wizytę w komisariacie policji w Pyrzowicach. Odpowie też za złamanie zakazu prowadzenia samochodów. 📢 Kolejne leki wycofane z aptek. Masz je w swoim domu? Oto lista opublikowana przez GIF Aktualizujemy listę leków wycofanych z obrotu - zgodnie z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na liście wycofanych leków znajdują się m.in.: popularny lek przeciwbólowy/przeciwzapalny, krople z witaminami, produkt do stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny, czy krople do oczu. Podajemy nazwy, numery wycofanych partii oraz daty ważności.

📢 Popularne dyskonty jak Lidl, czy Aldi, wycofały NOWE produkty! Zobacz LISTĘ. Masz to w kuchni? Zaraz wyrzuć! KOMUNIKAT. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o nowych produktach spożywczych wycofanych z sieci popularnych sklepów jak np. Lidl czy Aldi. Tym razem są to m.in. mięso mielone, zupki błyskawiczne czy herbata Żywność wskazana do wycofania, jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu, a nawet poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz NOWĄ LISTĘ 📢 Żółty pył na samochodach w woj. śląskim - skąd się wziął? Dotarł do nas znad Sahary! Zobacz ZDJĘCIA Żółty pył na samochodach i ulicach wzbudza zainteresowanie. Skąd się wziął i co to tak naprawdę jest? Odpowiedź jest dość prosta, to pył znad Sahary, czyli największej pustyni świata. Jak to się stało, że dotarł do Polski oraz czy jest szkodliwy dla zdrowia ludzi? Sprawdź czym dokładnie jest żółty pył znad Sahary oraz ile czasu będzie się utrzymywał.

📢 Marzy Ci się domek letniskowy na działce? Sprawdź najlepsze oferty w Śląskiem! LISTA Gotowe domki. Masz działkę w woj. śląskim i chcesz ją zagospodarować? Marzy Ci się letni wypoczynek i wygoda? Sprawdź najlepsze oferty gotowych altan i domków letniskowych na twoją działkę. Zobacz te PEREŁKI! Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie cuda można kupić w naszym regionie. Kliknij w galerię i sprawdź. 📢 Przerażające zdjęcia z Lwowa - miasto szykuje się na najgorsze. Zabezpieczane zabytki, tysiące uchodźców, syreny... UKRAINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA. 📢 Na takie absurdy natrafiacie! Zobacz te zdjęcia. Codzienność potrafi zaskoczyć Na takie absurdy natrafiacie! Gniazdko z prądem pod prysznicem, latarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, drzewo przed przystankiem autobusowym, szyba w drzwiach do toalety czy ścieżka rowerowa przecięta barierami - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!" Pomysłowość ludzka nie zna granic! Kliknij w zdjęcia i przejdź do galerii.

📢 Robią zdjęcia! Samochody Google ponownie po POLSCE. Które miasta odwiedzą? Zobacz kogo przyłapały! POLSKA. Samochody Google ponownie jeżdżą po całym kraju - robią zdjęcia do nowej aktualizacji popularnych Street View. Od marca do października 2022 roku samochody Google jeżdżą po drogach w niemal całej Polsce, w tym woj. śląskiego. W Śląskiem odwiedzą m.in. Bielsko-Białą, Bytom, Chorzów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Rudę Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Tak więc, szykuje się aktualizacja zdjęć Waszych miejscowości w Street View! Które miasta jeszcze odwiedzą? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ.

📢 Ruszyło nadawanie numerów PESEL naszym gościom z Ukrainy Wszystkie osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego kraju, mogą otrzymać numer PESEL. Jego wydawanie rozpoczęło się w środę, 16 marca.

📢 Schron w Katowicach do kupienia! Niegdyś miał pomieścić nawet 500 osób! Zobacz ZDJĘCIA - jak wygląda od środka? BEZPIECZEŃSTWO: Miasto wystawiło na sprzedaż działkę przy ul. Pszczyńskiej 20, na której znajduje się historyczny schron budowany w latach 1959 - 1962. Z powodu szkód górniczych schron został skreślony z listy obiektów specjalnego przeznaczenia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000 zł. Zobacz, jak wygląda od środka. 📢 Babiniec w Tworogu. Babska biesiada z grupą muzyczną REVO oraz „Wielka Wymiana Szafy". Zobacz ZDJĘCIA W (tłusty) czwartek, 24 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbył się „Babiniec” – coroczne impreza łącząca babki comber z Dniem Kobiet. Na sali widowiskowej GOK-u spotkały się panie, by w damskim towarzystwie oderwać się od szarej codzienności. 📢 Za to grozi ci teraz najwyższy mandat. Lista przewinień jest bardzo długa! Za to grozi ci teraz najwyższy mandat. Wraz z początkiem 2022 roku wzrosły kary przewidziane w taryfikatorze mandatów. Teraz za największe przewinienia na drodze zapłacimy zdecydowanie więcej. Zobacz, jakie grzechy na drodze będą cię słono kosztować, jeśli je popełnisz.

📢 Nie będzie prądu w wielu domach w woj. śląskim! Tauron informuje o wyłączeniach. Poznaj miejsca i godziny wyłączeń energii elektrycznej Gdzie dzisiaj lub jutro nie będzie prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym woj. śląskim. Ostrzeżenie dotyczy m.in. Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Sosnowca, Rudy Śląskie, Rybnika, Tychów, Zabrza i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego i żywieckiego. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź swoje miasto.

📢 Na Katowice Airport ma wylądować większość samolotów z pomocą humanitarną ze świata dla Ukrainy Jak poinformowało katowickie lotnisko im. Wojciecha Korfantego, to właśnie tu będą lądowały w większości samoloty z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska im. Wojciecha Korfantego most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Pierwszy samolot z Port Sudan wylądował tu w sobotę wieczorem, 12 marca.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Wsparcie dla rolników. Dopłaty do nawozów