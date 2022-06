Erik Major z Tarnowskich Gór zajął ósme miejsce w Europie podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Pływaniu na Wodach Otwartych w Portugalii

Woda podczas zawodów nie zachwycała swoją temperaturą. Wynosiła jedyne 19°C. Ponadto zawodnicy musieli zmierzyć się z ogromnymi falami oraz rwącymi prądami wodnymi, które szalały podczas zmagań. Dlatego też Erik sprostał zadaniu i mimo niesprzyjających warunków zajął ósme miejsce.

Jego świetny start sprawił, że idealnie zrealizował założenia taktyczne w boju. Najpierw pokonał trzy pętle o długości wynoszące ponad 1600 m. oraz 200 metrowy odcinek finiszowy biegnący do mety. Tuż po pierwszym okrążeniu Major zdecydowanie wyprzedził siedmiu zawodników, którzy wypracowali znaczącą przewagę.

Erik od samego początku swojej wodnej kariery był trenowany przez dwójkę specjalistów z Parku Wodnego w Tarnowskich Górach - Sławomira oraz Tomasza Pąchalskich. Co ciekawe, młody zawodnik jest już czwartym zawodnikiem, który został przez nich oddelegowany na Mistrzostwa Europy.

- Jestem bardzo zadowolony z naszego osiągnięcia wraz z trenerami, nie spodziewałem się tego ani trochę. Dwa dni przed startem, mój trener, Tomasz Pąchalski sądził, że zdobędę coś około dwunastego miejsca. Myślałem, że nie dam rady tak szybko popłynąć - no i dałem radę szybciej. Gdy dotarłem do finiszu, nie wiedziałem, które miejsce zająłem. Dlatego też jak najszybciej dopłynąłem do brzegu, by zapytać trenera, które miejsce zdobyłem - mówił nam Erik Major