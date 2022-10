Wystawy i wydarzenia Muzeum w Tarnowskich Górach w listopadzie

Muzeum w Tarnowskich Górach, jak co miesiąc nie próżnuje w wystawy oraz wydarzenia. W listopadzie czeka nas m.in. finisaż jednej z najciekawszych wystaw - Ubierało Nas Tarmilo.

Wystawy w Muzeum w Tarnowskich Górach

14 maja – 27 listopada 2022 roku, Muzeum w Tarnowskich Górach (Rynek 1) „Ubierało nas Tarmilo” Ekspozycja jest pokłosiem niemal dwuletnich poszukiwań pamiątek po tarnogórskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Tarmilo”. Impulsem do tego było wyburzenie budynków tego przedsiębiorstwa w 2019 roku, dekadę po jego zamknięciu. Dla jednych wystawa będzie przypomnieniem dawnych lat, dla drugich – zupełnie nieznaną historią.

Dzieje „Tarmilo” sięgają okresu międzywojennego, kiedy kupiec Otto Stawinoga założył w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej fabrykę wyrobów tekstylnych „Ostaw”. W 1948 roku została ona upaństwowiona, co znacznie ułatwiło rozwój przedsiębiorstwa, które nazywano Zakładami Przemysłu Odzieżowego (nazwa „Tarmilo” została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w 1967 roku). Dla dalszej historii zakładów kluczowa okazała się decyzja z 1954 roku. Od tego czasu przedsiębiorstwo jako jedno z pierwszych w Polsce rozpoczęło specjalizację w produkcji odzieży dziecięcej. W strukturze zakładów pojawiła się komórka wzorcująca, do lat dziewięćdziesiątych XX wieku projektująca ubrania, które były szyte na miejscu i w milionach sztuk egzemplarzy zaopatrywały rynek krajowy oraz zagraniczny. Sztandarowymi produktami „Tarmilo” stały się ocieplane, wodoodporne kurtki i komplety śniegowe. Po rozbudowaniu zakładu w latach 1966-1967 (powstał wówczas trzykondygnacyjny budynek przy ulicy Opolskiej) zatrudniono dodatkowo 460 szwaczek, a wszystkich pracowników było prawie 1000.

Od początku poszukiwań pamiątek po „Tarmilo” duże wsparcie okazały związane z zakładami Zofia Kostrzewa i Maria Krzemińska, które pomogły w dotarciu do innych byłych pracowników i ich rodzin. Jednocześnie na różne sposoby zwracano się do mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic z prośbą o udostępnienie przedmiotów związanych z „Tarmilo”. Łącznie na apele Muzeum odpowiedziało 90 osób. W ten sposób udało się wypożyczyć pokaźny zbiór. To głównie fotografie ukazujących życie zakładu oraz kilkadziesiąt zdjęć dzieci-modeli. Wśród udostępnionych pamiątek są także pojedyncze sztuki odzieży. Z ostatnich lat działalności przedsiębiorstwa przetrwały przeważnie płaszcze damskie, które do dziś są noszone przez właścicielki. Ponadto zebrano przedmioty sygnowane charakterystycznym logo (dwa serduszka połączone igłą), np. proporczyki, apaszki, serwetki, etui na długopisy, przypinkę jubileuszową, pamiątkowy medal, odznaczenia, guziki, a nawet ostatnią cegłę z wyburzonej hali produkcyjnej. Dodatkową atrakcją wystawy jest film o działalności ZPO „Tarmilo”, wzbogacony materiałami archiwalnymi.

Wystawa dostępna w godzinach otwarcia Muzeum

Wydarzenia

6 listopada 2022 roku. godz. 15:30–17:00, Muzeum w Tarnowskich Górach (Rynek 1)